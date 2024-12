L'etapa andorrana de La Vuelta 2025 acabarà a Pal

L’estació de Pal acollirà, finalment, l’arribada de l’etapa andorrana de la Vuelta 2025, que es disputarà entre el 23 d’agost i el 14 de setembre de l’any vinent. La gran cita va presentar ahir el recorregut de la seva 80a edició, en un acte oficial celebrat al Palau Municipal Ifema de Madrid i una gala on l’organització va anunciar les localitats per les quals passaran les 21 etapes del 2025, on es troba Andorra, i amb sortida des de la regió italiana del Piemont. Un traçat innovador i atractiu, amb etapes exigents i que viurà dues jornades al país, l’arribada a Pal i l’endemà, la sortida des d’Andorra la Vella, direcció cap a la Seu i el port del Cantó, i una culminació a l’estació aragonesa de Cerler.

Així, i amb sortida des d’Olot, la sisena etapa de la Vuelta esdevindrà la primera de muntanya d’aquesta edició i tindrà lloc el 28 d’agost. Una etapa de 171 quilòmetres de recorregut, amb la pujada a Arinsal, el final a Pal i un pas previ decisiu en l’ascens a la Comella, una jornada que es perfila com un dels primers grans tests per als favorits de la classificació general. L’endemà, la setena etapa arrencarà des de la capital, Andorra la Vella, i els ciclistes afrontaran un recorregut de 187 quilòmetres que finalitzarà a Cerler, en una jornada que combinarà pujades llargues i exigents amb descensos tècnics.

RETORN A PAL

Així, la Vuelta torna al Principat dos anys després de la darrera visita, el 2023, quan també es van viure dues jornades; un final d’etapa –Arinsal– amb victòria de Remco Evenepoel i una sortida, des d’Andorra la Vella. Una fórmula que es tornarà a repetir l’any que ve, en què el vigent guanyador, l’eslovè Primoz Roglic, serà un dels grans favorits per tornar a aconseguir el triomf, la que seria la seva cinquena Vuelta. A més, la cursa espanyola tornarà a Pal 14 anys després de la seva darrera visita. Va ser el 2010, en una etapa fantàstica però de mal record per a un resident il·lustre. Aquell dia el triomf d’etapa va ser per a Igor Antón, que va descavalcar del lideratge de la general Purito Rodríguez i va recuperar el mallot vermell com a cap de la classificació. El resident va acabar fora del podi aquella Vuelta –va ser quart i Vicenzo Nibali va ser el guanyador aboslut de la cursa–, però sí que va acabar en els llocs de privilegi el 2012 –va ser tercer– o el 2015, que va ser segon. La del 2025 serà la quarta vegada que la cursa espanyola arriba a Pal.

EL GOVERN REPRÈN LES CONVERSES PER PORTAR EL TOUR DEL 2026 El Govern ha reactivat les converses per portar el Tour de França al Principat per a l’edició del 2026. Amb la Vuelta a Espanya 2025 ja definida, amb dues jornades al país, el Govern vol seguir potenciant la presència andorrana al panorama ciclista internacional i les negociacions amb la cursa francesa ja s’han reobert perquè la Grande Boucle torni a Andorra. Les converses amb els organitzadors del Tour, encapçalats pel director, Christian Prudhomme, es van congelar fa uns mesos després que no es pogués complir el desig d’Andorra Turisme d’acollir un final d’etapa, una jornada de descans i una sortida consecutiva. Aquesta triple aposta buscava maximitzar l’impacte mediàtic i econòmic de la prova ciclista, però en un primer terme es va trobar amb l’oposició de l’organització, que no assegurava els tres dies. Així, el ministre de Turisme, Jordi Torres, té previst reunir-se amb Prudhomme abans d’acabar l’any per reactivar les negociacions, unes converses que sí que s’han dut a terme de manera més informal abans de la trobada definitiva, que aproparia posicions i trobaria el millor encaix possible.