L’ACA Club recupera el Campionat d’Andorra amb quatre proves

El Campionat d’Andorra d’automobilisme tornarà l’any vinent, després de més de dues dècades d’absència. La competició constarà de quatre proves –Arinsal, Arcalís, Beixalís i la Peguera– i al calendari s’hi afegirà la 54a edició del Ral·li Històric, que passarà a fer-se al novembre.

“Recuperar el campionat nacional era una de les prioritats del president Tarrado quan va entrar”

Toni Santacreu, President comissió esportiva ACA





La primera cita serà el cap de setmana del 31 de maig i l’1 de juny, amb la Pujada d’Arinsal, que serà puntuable per al Campionat de França de 2a Divisió, l’absolut d’Espanya i esdevindrà l’estrena del Campionat d’Andorra. El 28 de juny tindrà lloc la Pujada a Arcalís, on ja s’han fet proves del Campionat d’Espanya, Beixalís serà la tercera prova el 20 de setembre –amb una part del traçat que serà molt atractiva– i finalitzarà el 18 d’octubre a la Peguera. Toni Santacreu, president de la comissió esportiva de l’ACA Club, va explicar ahir durant la presentació que “recuperar el Campionat d’Andorra era una de les prioritats de la junta”, i Joel Capdevila, gestor tècnic, va destacar que amb el retorn del campionat nacional es vol “potenciar la base i donar més oportunitats, tant als pilots com als comissaris andorrans”. El projecte es preveu a llarg termini, i tot i que de moment seran quatre anys la idea és que el Campionat d’Andorra esdevingui una competició fixa.