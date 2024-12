Govern reparteix 58.000 euros als millors esportistes de la temporada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'executiu ha repartit 58.500 euros als millors esportistes de la temporada en una gal·la de la Nit de l'Esport. L'acte que no se celebrava des de feia 4 anys ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot; la ministra d'Esports, Mònica Bonell i el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. Els grans guanyadors han estat Joan Verdú, que s'ha endut un premi de 22.000 euros i Mònica Dòria, amb una retribució econòmica de 16.000 euros. Els altres guanyadors d'enguany han estat Nahuel Carabaña (7.000 euros), Roger Puig (7.000 euros), Ariadna Fenes (4.000 euros), Arnau Soldevila (2.500 euros) i Gina del Rio, que en aquest cas no ha tingut dotació monetària per la seva categoria.

“Aquest ha estat un any històric per a l’esport andorrà. Hem aconseguit els millors resultats globals fins a la data, amb dos atletes classificats i una finalista als Jocs Olímpics de París, podis en copes del món, i finalistes europeus. També vull posar en relleu el creixement dels esports col·lectius i la trajectòria destacada dels nostres equips professionals. Aquests èxits són el resultat de la feina ben feta, d’un esforç constant i de la passió que caracteritza els nostres esportistes”, ha remarcat la ministra d'Esports, Mònica Bonell.

De la seva banda, Espot, ha emfatitzat en que "és una nit en reconeixement de totes i tots els atletes que al llarg d’aquest darrer any heu contribuït a fer més gran l’esport andorrà", però també s'ha volgut dirigir a "les federacions, clubs i associacions" que fan "una tasca fonamental i imprescindible".

Reconeixement als atletes retirats

L'acte ha servit per donar el reconeixement que mereixen als atletes que han decidit posar un punt i final a la competició aquest any: Maeva Estevez, Axel Esteve, Àlex Iscla i Sandra Herver, així com a Jaume Martí, que ha deixat el càrrec de president del COA, després de vint anys.

Des del Govern s'ha decidit, per primer cop, reconèixer els millors esportistes federats de la temporada "amb l'objectiu de donar suport a l'esport de base". Toni Cachafeiro, Nil Checa, Aina Padilla, Etna Pou, Jan de Vida, Eric Barbeitos, Lea Ancion i Max Palmitjavila han estat reconeguts en aquest àmbit. Finalment, s'ha reconegut Albert Llovera per la seva tasca divulgativa.