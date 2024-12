El vestidor de l’FC Andorra es vol refer del desencís contra el Celta

La plantilla de l’FC Andorra assegura que ha passat pàgina de la derrota a Vigo contra el Celta Fortuna i ja centra totes les seves energies en el partit de diumenge contra l’Amorebieta a l’Estadi Nacional.

“Hem perdut l’oportunitat de retallar distàncies, sí, però encara queda molt”



“Tenim ganes de refer-nos i de demostrar el que som capaços de fer” Pau Casadesús, Lateral de l’FC Andorra

Pau Casadesús, un dels jugadors que han anat guanyant protagonisme durant les darreres setmanes, es va referir al moment que viu l’equip, la necessitat de millorar i l’ambició de tancar l’any natural amb una victòria terapèutica. “Òbviament, estem tocats, perquè a ningú li agrada perdre, i menys després del partit que vam fer contra Osasuna, d’on veníem amb ganes de fer-ho bé”, va admetre. El lateral va reconèixer que l’Andorra no va estar al nivell esperat contra el filial gallec, però també va deixar clar que hi ha ganes de corregir errors i recuperar la bona línia: “Tenim ganes de fer un bon partit contra l’Amorebieta i de millorar el que vam fallar contra el Celta.” Sobre què va faltar a Balaídos, Casadesús va ser autocrític: “No vam saber demostrar al camp el que havíem treballat durant la setmana. Crec que no vam fer les coses bé i ells van fer un bon partit.” Encara que quedi molt campionat per davant, el lateral tricolor és conscient que deixar escapar punts pot complicar el camí: “Òbviament, ja hem tingut oportunitats de retallar la distància. Queda molt, però tot el que no sumis et perjudica i t’obliga a guanyar les següents jornades.” Tot i això, Casadesús és optimista: “Tenim ganes de refer-nos, juguem a casa i hem de demostrar que som capaços de fer grans partits.”