Punt de mèrit i prestigi de la selecció a Skopje

Després de les bones sensacions acumulades en la derrota contra Portugal, la selecció va sumar un empat treballadíssim contra Macedònia del Nord a la segona jornada de la main round del Preeuropeu. El marcador final, 1 a 1, va reflectir l’equilibri d’un partit disputat al SC Jane Sandanski de Skopje, on els tricolors van demostrar caràcter i resiliència.

La primera part va oferir la tònica general de l’enfrontament, molta igualtat i intercanvi de cops, però sense fortuna de cara a porteria. Fins i tot al minut set Jakup Ramadan i fregant el descans Leovski van enviar dues pilotes al pal que van poder significar el primer gol. Macedònia es va avançar al minut 33’39”, a només sis minuts del final, després d’una acció definida per Dragan Petrovic (1-0), un gol que semblava que podia suposar un punt d’inflexió per als locals. Andorra, però, no es va deixar intimidar i en una resposta immediata i contundent, Josep Segura va signar l’empat a la jugada següent, neutralitzant ràpidament l’avantatge macedoni i mantenint viu el partit, tot i que el marcador ja no es va moure. Els nois de Talín Puyaltó reprendran el Preeuropeu amb el doble enfrontament davant dels Països Baixos al febrer. Primer, el dia 1 a Hertogenbosch i el dia 5 amb la visita dels oranje als Serradells i horaris sense confirmar.