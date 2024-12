Lammers podria ser la novetat del partit contra el Barça al Palau

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ben Lammers podria ser la gran novetat en la convocatòria del MoraBanc Andorra per jugar diumenge (17.00 hores) al Palau Blaugrana davant l’FC Barcelona. El pivot nord-americà, que va patir fa un mes una fractura proximal del quart metacarpià de la mà dreta i va necessitar intervenció, està entrenant amb relativa normalitat i el tècnic, Natxo Lezkano, medita seriosament fer-lo viatjar a Barcelona per ajudar l’equip. També ho faran Llovet i Bassas, ja recuperats, mentre que no sembla que es vulgui córrer cap risc amb Shannon Evans. El base de Virgínia, en principi, no jugarà contra el Barça i sí que reapareixeria el dia 28 contra La Laguna Tenerife.