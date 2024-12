El Festival escolar de Nadal aplega més de 100 jugadors

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar de joves escaquistes van participar en la 21a edició del Festival escolar de Nadal que va acollir el pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany. Els guanyadors de la present cita van ser Santi Galito, en la categoria sub 8, Nico Medrano, a la sub 10, i Gael Reyes, a la sub 12. La competició va tenir molt bona acollida per tots els nens i nenes del país, atès que les inscripcions es van completar tres dies abans i la participació va ser de 111 jugadors.