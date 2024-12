La federació té la captació de joves com a prioritat

Apropar-se a la base i, per tant, engrescar els futurs practicants de ciclisme és un dels fonaments i la pedra angular del projecte de la nova junta de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) que encapçala Carolina Poussier. Amb el dictat del director general de l’ens, Eduard Barceló, i el responsable de la base i l’equip femení de la federació, Martí Cerdà, la FAC va presentar els trets diferencials d’un projecte que, asseguren, és del tot engrescador. Al voltant de quatre eixos: reactivació de la base –com a prioritat i focus principal–, l’esport d’elit –amb el programa CARE, que abraça tres nivells de corredors, competicions i suport–, les relacions institucionals i la sostenibilitat i impacte social.

Així, Barceló va exposar que “hem de concebre la federació com una palanca gràcies a la qual desenvolupem el ciclisme, ja sigui lúdic, recreatiu, de salut o de competició”, i Cerdà va posar l’accent que quan es parla de base “ens referim a nens per sota dels 14 anys i aquí entrarien les relacions que podem tenir amb esport extraescolar, esport escolar, les escoles de ciclisme i els clubs federats per competir”. En aquest sentit, i en l’exercici d’apropar-se a la base, el director general de la FAC va proposar “realitzar activitats a les escoles i organitzar proves puntuables per als més joves per crear futur”. A més, en aquest procés per a la detecció del talent i implementar un sistema estandarditzat d’avaluació per identificar i fomentar futurs ciclistes d’elit, la federació vol treballar en la infraestructura i la seguretat, i també ho farà en l’augment de rutes segures i la millora de les instal·lacions ciclistes. Així ho va assegurar la presidenta, Carolina Poussier, que va reconèixer que “s’han iniciat converses amb els comuns per disposar d’un espai on es pugui desenvolupar la base a cada parròquia”. De moment, amb el comú d’Andorra la Vella i Encamp s’han pogut aprofundir més les trobades.

La presidenta de la FAC, d’altra banda, va revelar que l’ens ha pogut recuperar Àlex Iscla per a la causa després que el biker decidís penjar la bicicleta fa uns mesos: “Formarà part de la categoria tres en els nivells de corredors que tindrem, la d’aquells que no seguiran, per exemple, una planificació anual molt estricta. Gent amb ganes de fer ciclisme i dedicar-hi temps, però en un altre esglaó.” Qui, de moment, segueix ferm en la decisió de deixar la federació és Arnau Graslaub. “Hem parlat amb ell, però és una decisió que ell va prendre abans d’arribar nosaltres, la nova junta, i no hi vam poder fer gaire”, va apuntar Poussier que, tot i això, no va voler descartar poder convèncer el jove ciclista perquè es pugui acabar integrant al programa per competir a un altre nivell.

LA FAC ELABORA UNA PRESELECCIÓ D'ONZE NOIES La federació ha tancat una preselecció d’onze ciclistes femenines d’on sortirà la nòmina que participarà en els Jocs dels Petits Estats d’Andorra, l’any vinent. La presidenta de la FAC, Carolina Poussier, va explicar que “hem fet la reunió individual amb tots els atletes que voldríem tenir i la llista és bastant completa, sobretot la femenina, on ja tenim 11 noms de possibles corredores”. La voluntat de la federació és presentar el màxim de participants possible a les tres modalitats que es faran als Jocs: ruta, contrarellotge i BTT, i Poussier va afegir que “fins ara a la federació només hi havia, oficialment, una noia, Jessica Cruz, i hem anat treballant per ampliar la llista”.

