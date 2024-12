Clàudia Garcia queda a fora al gegant del National Junior Race d’Alpe Lusia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No va tenir sort Clàudia Garcia ahir al gegant National Junior Race (NJR) d’Alpe Lusia (Itàlia). L’andorrana, tot i mostrar un bon esquí, va quedar a fora a la segona mànega per una errada quan lluitava pel podi. A la primera baixada, Garcia se situava cinquena amb +0”72 respecte al millor registre, mostrant un esquí sòlid en una pista que se li adaptava molt bé. A la segona mànega estava arribant fent una bona baixada però, a quatre portes del final, una errada la deixava fora de la línia i quedava fora de cursa. Amb tot, les sensacions que va deixar van ser bones per prendre’s amb confiança el segon gegant, que es disputa avui.

L’esquiadora de la FAE va comentar que “volem extreure el positiu, que és que estic esquiant bé, faig trams molt bons i per fi puc mostrar l’esquí que faig als entrenaments. Avui tenim una nova oportunitat i seguim treballant”.