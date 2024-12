La Trail 100 Andorra esgota els dorsals sis mesos abans

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Trail 100 Andorra exhaureix els dorsals per a les distàncies de 105, 80, 50 i 21 quilòmetres sis mesos abans de la celebració. La prova, organitzada per The Ironman Group i que se celebrarà entre el 13 i el 15 de juny del 2025, comptarà amb més de 3.100 participants, amb un 85% de debutants en aquest esdeveniment al país. A més, es registra un augment de la participació femenina a les distàncies llargues i és el primer cop que s’esgoten els dorsals.