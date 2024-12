Roger Puig cau al segon eslàlom de Tignes i haurà de descansar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Roger Puig no va poder completar el segon eslàlom de la Copa del Món de tècnica de Tignes (França) en patir una caiguda que no va permetre que continués en cursa. A conseqüència de l’impacte a l’esquena, Puig va ser derivat a l’hospital per fer-li proves i es van descartar lesions òssies a la zona afectada. Amb tot, els metges li recomanen dues setmanes de repòs pel fort cop i l’esquiador no competirà a la Copa del Món de Courchevel.