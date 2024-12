Un MoraBanc poc casolà

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra 2024-2025 està canviant aquesta lliga una tendència dels últims anys, i és que acostumat a fer del Poliesportiu un fortí, els homes de Natxo Lezkano han sumat més victòries fora de casa que com a locals. I no és perquè el calendari visitant hagi estat senzill, ni de bon tros. Fins ara, els tricolors han guanyat dos dels sis partits a casa i tres dels cinc que han jugat lluny del país, fet que suposa que el 60% de les victòries han estat com a visitants, unes xifres poc habituals els últims anys. De fet, el MoraBanc és el tercer equip que més guanya a domicili, ja que València i Unicaja han sumat quatre victòries a fora en sis partits, i després venen tricolors, Baskonia, Tenerife i Gran Canària amb tres triomfs, tot i que aquests tres equips han disputat sis duels com a visitants pels cinc del MoraBanc. Mirant números, de fet, els de Natxo Lezkano han guanyat més com a visitants que el Madrid (un triomf en quatre partits) o el Barça (dues victòries en sis duels).