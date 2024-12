L’FC Andorra no renuncia a jugar al Nacional

L’FC Andorra ha renunciat a escometre la construcció d’un estadi propi i seguirà lluitant per seguir jugant la temporada vinent a l’Estadi Nacional. Després dels dos intents frustrats –Encamp i Borda Mateu–, la cúpula tricolor no preveu que el país pugui encabir una nova infraestructura i treballa per assolir “coherència” i trobar el millor encaix, beneficiós per a tothom.

És evident que, davant la caducitat al juny del nou conveni signat amb el rugbi, l’entitat presidida per Ferran Vilaseca ha de treballar en altres alternatives i la més ferma, tal com va explicar el Diari, és la de jugar al nou camp que la FAF està construint a Encamp. Les negociacions estan obertes i les dues parts coneixen les intencions dels altres, els màxims i els mínims, i durant la primera quinzena de gener es reprendran les converses i es podria arribar a un acord. L’FC Andorra defensa amb fermesa que el seu és un projecte de país i el fet d’haver invertit ja prop de deu milions d’euros en els sis anys que fa que es va engegar l’era Gerard Piqué al club n’és un exemple irrefutable. Tot i el pas enrere en la seva aspiració de construir un estadi propi, l’entitat no preveu cap altra alternativa que no sigui jugar a Andorra.

CONFIANÇA EN COSTA

En l’àmbit esportiu, les altes esferes de l’FC Andorra no es mostren excessivament preocupades per la inèrcia de l’equip, fora ara de les places de play-off d’ascens. La confiança amb el tècnic, Ferran Costa, és encara absoluta –amb algunes arestes lògiques– i deixen clar que més enllà de la plantilla, amb algunes errades i encerts, no s’està satisfet amb els resultats.

La ministra Mònica Bonell, ahir.Fernando Galindo

GOVERN ESPERA UN ACORD ENTRE FC ANDORRA I FAF Tot i la intenció de l’FC Andorra de lluitar fins al final per la possibilitat, si existeix, de mantenir-se a l’Estadi Nacional la temporada vinent, la posició del Govern no ha variat. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va explicar ahir que “som coneixedors de la situació i de la falta d’entesa amb la propietat de la Borda Mateu per a la construcció d’un nou estadi, però ara cal un acord entre l’FC Andorra i la FAF” perquè, va remarcar, “el tema està decidit i en acabar la temporada hi haurà canvi de gespa i el rugbi tornarà a l’Estadi Nacional”. Així, l’executiu insisteix en l’obligació de respectar el conveni vigent que marca, segons les parts afectades, el retorn de l’esport de l’oval a la infraestructura de la Baixada del Molí a partir del juny. D’altra banda, la ministra Bonell també es va referir als Jocs dels Petits Estats que acollirà Andorra l’any vinent. “Esperem poder rebre al tomb de 1.200 atletes de nou països diferents. La delegació andorrana serà nombrosa i tindrà entre 150 i 200 atletes.” A més, tot i no posar xifres, Bonell sí que va exposar que “el Govern espera el major nombre possible de medalles”, i que “s’estan estudiant millores i acabant de decidir si el rugbi-7 es farà al CTO d’Ordino o a Encamp”.