Joan Lluch guanya a la Copa d’Espanya d’Espot en sub 16 i sub 18

Joan Lluch es va imposar en les categories sub 16 i sub 18 a la primera Copa d’Espanya d’esquí de muntanya de la temporada, que es va disputar a Espot. Va ser a la prova vertical, en què el jove andorrà va aconseguir la victòria i es va refer del sisè lloc que va obtenir a l’esprint. Va marcar un temps de 20’11”38, mentre que Francisco Valenzuela (21’32”72) va ser segon i Lluc Sánchez (22’05”24) va completar el podi. També a la prova d’esprint, els altres andorrans es van quedar a les portes del podi, aconseguint Adrià Bartumeu (en categoria sènior) i Miquel Naudí (categoria sub 20) dos quarts llocs, amb un regust agredolç en quedar-se molt a prop de pujar als llocs d’honor. A la mateixa prova, Adrià Isal no va passar les classificatòries. A la vertical, Adrià Bartumeu i Adrià Isal van finalitzar en la cinquena posició i Miquel Naudí, sisè, en sub 20.