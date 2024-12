Andorra visita Macedònia al segon partit del Preeuropeu

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de la gran imatge i el bon regust de boca del debut a la main round del Preeuropeu davant Portugal, tot i la derrota, la selecció afronta aquesta tarda (19.00 h) el segon partit de la fase. Els tricolors visiten l’Sports Center Jane Sandanski de la ciutat d’Skopje per enfrontar-se a Macedònia del Nord, que va perdre davant dels Països Baixos a la primera jornada (4-0). El seleccionador, Talín Puyaltó, va reconèixer que, “evidentment, serà un partit molt difícil per a nosaltres perquè Macedonia és un rival molt important que està obtenint molt bons resultats a les últimes fases oficials”. El tècnic andorrà va destacar que “si nosaltres estem al 200%, no estem una miqueta distrets per la setmana que hem passat amb Portugal i aconseguim portar la línia que oferim els últims mesos, crec que serà un partit on podrem intentar estar fins al final”.