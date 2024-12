La nova vida d’Espargaró

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé sense temps de digerir la seva retirada del Mundial de motociclisme (l’última cursa va ser just avui fa un mes), el resident Aleix Espargaró ja fa uns dies que ha encetat una nova vida. També serà sobre dues rodes, com ha fet els últims 20 anys al Mundial de motociclisme (els 13 últims a la categoria reina, MotoGP), però en lloc de donar gas amb el motor i la benzina, ara li tocarà fer-ho amb els pedals i els watts. I és que el Lidl-Trek, quart millor equip aquesta última temporada a l’UCI World Tour (màxima categoria del ciclisme mundial), va anunciar ahir que Espargaró s’incorpora a l’equip. De fet, Espargaró ja fa uns dies que és a Dènia, on l’estructura nord-americana està realitzant l’habitual estada de pretemporada hivernal prèvia a l’inici del curs. El resident, almenys de moment, no disputarà el Tour de França o la Vuelta a Espanya, sinó que s’unirà a l’estructura nord-americana com a ambaixador, a més d’“unir-se a l’equip en algun dels esdeveniments més prestigiosos del calendari mentre promociona l’esport del ciclisme entre un ampli públic”. Segons les últimes informacions, participaria en proves de gravel o BTT (va fer la Cape Epic de bicicleta de muntanya amb el també resident Jorge Martín el 2019), i estaria vinculat al segon equip del Lidl-Trek, tot i que no es descarta que faci el salt al primer. De fet, alguns mitjans han situat en el focus la Volta a Burgos de l’agost com a possible debut.