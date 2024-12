L'FC Andorra no renuncia a l'Estadi Nacional

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha renunciat a escometre la construcció d'un estadi propi i seguirà lluitant per seguir jugant la propera temporada a l'Estadi Nacional. Després dels dos intents frustrats -Encamp i Borda Mateu- la cúpula tricolor no contempla que el país pugui encabir una nova infraestructura i sí treballa per assolir "coherència" i trobar el millor encaix. És evident que, davant la caducitat al juny del nou conveni signat amb el rugbi, l'entitat presidida per Ferran Vilaseca ha de treballar en altres alternatives i la més ferma, tal i com va explicar el Diari, és la de jugar al nou camp que la FAF està construint a Encamp. Les negociacions estan obertes i les dues parts coneixen les intencions dels altres i durant la primera quinzena de gener es reprendran les converses i es podria arribar a un acord. L'FC Andorra defensa amb fermesa que el seu és un projecte de país i el fet d'haver invertit ja prop de 10 milions d'euros en els sis anys que fa que es va engegar l'era Gerard Piqué al club.