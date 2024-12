L’FC Andorra, a oblidar la desfeta de Vigo

L’ambient a l’aeroport de la Corunya, a la tornada de l’FC Andorra, estava tenyit de silenci i reflexió. Després de caure amb contundència a Balaídos (3-0) davant el Celta Fortuna, l’equip de Ferran Costa havia de pair el cop rebut, més després de venir de signar una golejada davant Osasuna Promeses i de fer dos bons partits. De la il·lusió al desencís, tot i que l’Andorra té l’oportunitat diumenge de tancar l’any natural 2024 amb una victòria a l’Estadi Nacional contra l’Amorebieta.

“Una derrota sense pal·liatius. El que hem de fer ara és tornar a ser aquell equip que volem ser”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



“Ens van superar totalment a la primera part i nosaltres vam estar molt lluny del que volíem”, va insistir l’entrenador tricolor, que va exposar que “vam perdre merescudament perquè el Celta va ser millor que nosaltres i sabíem que si nosaltres estàvem lluny ells tenien la capacitat de fer-te sentir inferior. Va ser un dia d’assumir i d’admetre una derrota sense pal·liatius”. L’FC Andorra va mostrar una lleugera millora al segon temps, amb alguns ajustaments tàctics que van permetre veure un equip més agressiu, però sense traduir-se en el marcador. “Quan millor estàvem i més propers estàvem de tenir el partit on volíem, ens han castigat amb el segon gol i ens han matat el partit”, va resumir Costa, que també va fer autocrítica: “Si no executes el pla de partit al 100%, ells tenen la qualitat per superar-te i fer-te mal.” Finalment, va deixar clar que “el que hem de fer ara és tornar a ser aquell equip que volem ser i que només feia pocs dies que ho havia demostrat”.

“Hem de tornar a la nostra millor versió, exigir-nos molt i aprendre d’aquesta derrota”

Nico Ratti, Porter de l’FC Andorra





El porter Nico Ratti, capità tricolor, també va posar paraules al sentiment col·lectiu després del duel. “T’enfrontes a un equip que juga molt bé la pilota. Sabíem que és un filial que combina molt i, si no arribes a pressionar bé, et fan mal”, va explicar. Ratti també va reconèixer que, tot i ajustar coses a la represa, els riscos assumits van resultar contraproduents, amb el segon gol del Celta, que va acabar decidint el partit: “El que més volem és guanyar, mostrar millor imatge i continuïtat. Veníem d’una golejada, però no va poder ser.” Amb l’Amorebieta com a pròxim rival, el porter va enviar un missatge clar: “Hem de mirar el que hem fet malament i intentar millorar per al pròxim partit, que és molt important, a casa. Hem de tornar a la nostra millor versió, exigir-nos molt i aprendre de la derrota a Vigo.”