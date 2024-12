El VPC Andorra perd al camp del líder i cau a la tercera posició

L’inici del partit va ser local, amb un parell d’assajos sense transformació que van situar el 10-0 al marcador, tot i que un cop de càstig de Ramiro Gandini va situar el 10-3. Una penalitat local i un nou tir a pals de Gandini van situar el partit amb el 13-6 al marcador al descans. A la represa, el conjunt valencià va mostrar la seva millor versió i va tornar a obrir forat amb un parell de cops de càstig més, contrarestats per un nou tir a pals de Gandini, però un nou assaig transformat pels locals i un altre cop de càstig va situar l’electrònic en el 29-9.

Dos assajos tricolors obra de Pep Arasanz i Siviatu Kanth (un transformat) van apropar al VPC fins al 29-21, però un bon tram final dels locals anotant dos assajos més, tots dos transformats per José Antonio Ortuño, van acabar sentenciant el partit deixant el marcador a València amb el 43-21 final.

Amb la derrota, els tricolors són ara tercers amb 22 punts, a set del primer classificat, el CAU València, i a un del segon lloc que ocupa ara el València RC. Els tricolors tancaran el 2024 dissabte vinent a Prada de Moles davant d’El Toro RC, i la primera fase de la lliga clourà l’11 de gener a domicili davant de L’Hospitalet.

EL VPC FEMENÍ S'ESTRENA AMB DERROTA DAVANT DEL BUC

L’equip femení del VPC va encetar la Divisió d’Honor Catalana amb una derrota per 5-16 davant del BUC a Prada de Moles. Les catalanes van avançar-se 0-3 amb un cop de càstig, però les tricolors van reaccionar ràpid amb un assaig de Miren Baricela no transformat (5-3). Encara abans del descans, però, el BUC va fer un assaig i un nou cop de càstig per marxar 5-11 al marcador, i va sentenciar el partit a la segona meitat amb un nou assaig que va certificar la derrota tricolor.



L’equip de Jordi Fidalgo visitarà dissabte el camp de l’INEF Lleida.