L’HC Serradells va derrotar a La Salle Bonanova C per 32-21 i es manté com a colíder de la Tercera Catalana empatat amb el Castelldefels B. Els tricolors van quallar un gran partit, impedint que els visitants poguessin endur-se el triomf, i van sumar la vuitena victòria.