El Ranger’s falla i l’Inter marxa líder a l’aturada

L’Inter Club d’Escaldes marxarà líder a l’aturada de la Lliga Multisegur Assegurances després d’imposar-se per 3-0 a l’FC Ordino i aprofitar l’ensopegada del Ranger’s, que va perdre davant del Pas de la Casa. La competició s’atura fins al gener amb emoció màxima, ja que entre el primer i el cinquè classificat hi ha només tres punts de diferència.

Els escaldencs van situar-se líders provisionals al migdia després del 3-0 davant de l’Ordino amb gols de Viti i de Guillaume López en dues ocasions, que van servir per posar pressió al Ranger’s, que va fallar després de caure 0-1 davant del Pas de la Casa gràcies al gol d’Iván Guzmán.

El tercer lloc segueix sent per a l’UE Santa Coloma, ara empatat a punts amb el Ranger’s, que manté l’espectacular moment de forma després d’un inici complicat, i ahir va imposar-se a l’Esperança per 4-0 amb dianes de Mohedano, Chete, El Bakkali i Youssef. L’altre equip colomenc, l’FC Santa Coloma, també té 23 punts després de golejar 0-4 a la Massana amb dues dianes de Cristian Novoa i gols de Manuel Calvo i David Rodríguez. Per últim, l’Atlètic Escaldes va protagonitzar la golejada de la jornada per situar-se a tres punts del líder, i va guanyar per 6-1 al Penya Encarnada. Pedja, amb un hat-trick, Valero, Cosialls i Álex Gómez van fer els gols escaldencs, i De la Cruz, de penal al tram final, va fer el gol de l’honor del Penya Encarnada.