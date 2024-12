L'Andorra naufraga a balaídos davant el Celta B (3-0)

Com si hagués oblidat qui era, amb la mirada perduda i els peus encallats, va naufragar l’FC Andorra a Balaídos davant un Celta Fortuna que va descamisar els tricolors en una primera part fantàstica. Eclipsat per la voracitat d’Angelito -una delícia de futbolista- i per un ritme endimoniat, l’equip de Ferran Costa va caure amb estrèpit a Vigo, amb un 3 a 0 engreixat al tram final.

L’Andorra va destapar el partit sent l’antítesi del que pretenia ser, com si el viatge els hagués deixat sense brúixola. En una primera meitat on regnaven les ombres, la figura d’Angelito va brillar com un far enmig de la boira. El prodigi d’A Madroa, amb una confiança insultantment adulta, va convertir la banda en la seva zona de jocs particular. Al minut 26, va decidir que el partit era seu i va definir una excursió que semblava d’un sol sentit. Va agafar la pilota en camp propi, va sortir disparat i va aparèixer dins de l’àrea per fabricar-se l’espai i superar Ratti (1-0). Patint amb l’alta pressió del filial del Celta i la dificultat per treure neta la pilota i filar les transicions, l’equip tricolor semblava fet de dos blocs incomunicats. Als extrems, la desconnexió era absoluta, i Lautaro i Nieto, vagaven com nàufrags a quilòmetres de la pilota. Cada sortida semblava un malson; cada passada curta, un risc calculat. Obligat a sacsejar l’arbre, Costa va allistar Almpanis i Casadesús a la represa. Amb el grec, l’Andorra volia tenir més desequilibri i amb el lateral, acabar de posar els grillons a un Angelito en combustió. La sortida de vestidors, excepte l’enèsima entremaliadura del jove extrem gallec, va semblar complir el desig. L’equip tricolor, més expansiu, va enfocar Marc Vidal amb més insistència, Lautaro i Nieto havien trobat la cobertura, Cerdà es va oferir més i Almpanis demanava pista enganxat al perfil. El grec va estavellar un xut al lateral de la xarxa i Casadesús no va trobar ningú que resolgués una ofensiva coral. Però quan l’Andorra vorejava l’empat va decidir el Celta abaixar la persiana. Va ser Johan Guedes, amb un cop de sabata al minut 77, que va arrissar involuntàriament Iván Rodríguez i que va enredar Ratti (2-0) i amb el conjunt de Costa gestionant no abaixar els braços va sentenciar Tincho recollint una passada llarga i convertir en cop de gràcia una transició a la velocitat de la llum (3-0). L’FC Andorra va signar la redempció a Balaídos amb una derrota que el va allunyar massa del full de ruta que el defineix i el va acabar de despullar de pretensions.