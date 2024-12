Esteve i Del Rio no competeixen a Davos i tornen a Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve i Gina del Rio no van poder competir a la cursa de 20 quilòmetres individuals de la Copa del Món d’esquí de fons de Davos (Suïssa) després d’haver passat una mala nit i no trobar-se en condicions per afrontar una prova d’aquesta exigència. Els dos fondistes van iniciar ahir mateix el viatge de retorn cap a Andorra per descansar i preparar la següent cita del calendari, el Tour de Ski que arrencarà el 28 de desembre.