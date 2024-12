47è lloc d’Olm a la vertical de la Copa del Món de Courchevel

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Olm va ser el millor dels tres representants de la FAM a la cursa vertical de la Copa del Món d’esquí de muntanya celebrada ahir a Courchevel (França) amb una 47a posició. L’esquiador va finalitzar amb un registre de 23’48”0, a tot just quatre minuts del vencedor, el suís Rémi Bonnet. L’altre participant en la cursa masculina va ser Marc Casanovas, que va ser 81è a 6’22” de la primera posició. A la prova femenina, Lea Ancion va cloure en 50a posició amb un registre de 30’34”2, que va deixar-la a més de cinc minuts de la guanyadora, la francesa Axelle Cachet-Mollaret.

La següent cita de la Copa del Món serà del 10 al 13 de gener a l’Azerbaidjan, on hi haurà curses individual, vertical i esprint i hi participaran Olm, Casanovas i Adrià Bartumeu.