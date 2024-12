L’FC Andorra surt escaldat de Balaídos (3-0)

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha patit la quarta derrota de la temporada a la Primera RFEF després de caure per 3-0 a Balaídos en un nou mal partit dels tricolors, que tornen a caure lluny dels llocs de play-off.

Els tricolors s’han vist superats gairebé des de l’inici pel filial gallec, que ha tingut la primera amb un tir d’Antañón que ha tret Ratti, i el gol ha acabat arribant a la mitja hora de joc després d’un bon contracop executat pels gallecs en què tant Bomba com Ratti haguessin pogut fer més, però que ha acabat amb l’1-0 obra d’Angelito. Els de Ferran Costa han mirat de fer una passa endavant amb el gol, però sense gaire èxit i el duel ha arribat amb l’1-1 al descans.

A la represa s’ha vist a un Andorra força diferent, tenint més la pilota, i acostant-se més a la porteria de l’ex-tricolor Marc Vidal, tot i que sense acabar de generar tampoc ocasions clares més enllà d’un tir d’Almpanis que s’ha estavellat al lateral de la xarxa. De fet, el que ha acabat arribant ha estat el 2-0 obra de Guedes amb un xut des de la frontal. Ivan Rodríguez, en l’única ocasió realment clara, ha tingut el gol amb un tir llunyà, però en cap moment ha donat sensació de que els tricolors poguessin marcar o empatar el duel, si no que la ferida encara s’ha fet més gran gràcies al 3-0 de Tincho que ha despullat les vergonyes de l’FC Andorra al darrere fins a acabar sumant la quarta derrota del curs.

L’FC Andorra tancarà el 2025 diumenge vinent rebent a l’Amorebieta, cuer de la categoria, en un duel on la victòria serà imperiosa per evitar que s’indigestin els torrons.

FITXA TÈCNICA

CELTA FORTUNA: Marc Vidal; Gavián, Gael Alonso, Lago, Manu F., Tincho; Burcio, Antañón, Román; Angelito, Oscar Marcos.

FC ANDORRA: Ratti; Clemente, Bomba, Alende, Ivan R.; Molina, Peña, A. Martín, Cerdà; Manu Nieto i Lautaro.

CANVIS: Garriel per Gael (65’); Guedes per Antañón (65’); Sergio D. per Gavián (75’); Miguel per Angelito (75’); Noya per Óscar Marcos (87’) –Celta Fortuna– Almpanis per Á. Martín (descans); Casadesús per Clemente (descans); Morán per Bomba (70’); Luismi per Cerdà (70’) i Juanda per Á. Peña (80’) –FC Andorra–.

GOLS: 1-0, Angelito (26’); 2-0, Guedes (78’); 3-0, Tincho (88’).

ÀRBITRE: Nestor Holgueras Castellanos (Segovia).

TARGETES: Grogues a Tincho, Román i Angelito –Celta Fortuna-; Clemente, Cerdà i Lautaro –FC Andorra–.

ESTADI: Balaídos, amb uns 900 espectadors.