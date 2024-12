L’FC Andorra amb gana i bon to visita Balaídos

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’exhibició contra Osasuna Promeses, l’FC Andorra vol confirmar que el seu dolç moment no és només anecdòtic. Els tricolors visiten Balaídos per enfrontar-se al Celta Fortuna (15.30h), en un duel que, més enllà dels punts, busca reafirmar les bones sensacions i consolidar el creixement de l’equip. El tècnic Ferran Costa, fidel al seu estil directe i reflexiu, va recordar que la victòria no és un punt final, sinó un punt de partida: “La victòria de l’altre dia ens deixa amb aquest punt de voler més”, va assegurar l’entrenador tricolor, que va afegir que “tenim moltes ganes del partit per demostrar d’una forma clara i contundent cap a on anem i què volem”. Per a Costa “guanyar t’ha de generar voler tornar a guanyar. Fer les coses molt bé t’ha de portar a voler-les fer excel·lents”. Del rival, el Celta Fortuna -10è amb 22 punts-, l’entrenador de l’Andorra va exposar que “és un equip molt talentós i molt jove, però amb jugadors molt agosarats i amb molta personalitat” però va prioritzar la mateixa proposta tricolor per sobre de tot: “Hem de ser qui mani dins del partit, aquesta és la primera lluita que hem de guanyar”.