Irineu Esteve i Gina Del Rio no han competit als 20 quilòmetres individuals en clàssic de la Copa del Món de Davos, a Suïssa, en no trobar-se en les condicions físiques òptimes. Els dos esquiadors, juntament amb tot l'equip, tornen avui a Andorra per descansar i continuar la preparació de cara a la pròxima cita del calendari, el Tour de Ski, que comença el pròxim dia 28 de desembre.

Àlex Rius 38è a la Copa d'Europa d'eslàlom a Itàlia

Àlex Rius ha quedat en 38a posició en la primera jornada de Copa d'Europa d'eslàlom disputada a la localitat italiana de Val di Fassa. Per la seva banda, Xavier Cornella no ha pogut completar la segona mànega. Demà es disputarà la segona cita d'aquesta Copa d'Europa a Obereggen, Itàlia.

Clàudia Garcia ha disputat aquest diumenge un segon gegant NJR a l'estació italiana d'Alpe Cermis en el qual ha estat setena i ha millorat punts FIS.