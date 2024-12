Triomf tricolor amb una exhibició de Harding (107-111)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va sumar la cinquena victòria de la temporada després d’imposar-se al Baxi Manresa al Nou Congost per 107-111, convertint-se així en el primer equip capaç de vèncer a la pista catalana. En un duel d’anades i tornades al marcador, els tricolors van arribar a vèncer per 23 al final del tercer quart i van veure com el Manresa s’acostava a tres punts a pocs minuts per al final, un nom propi va sobresortir per damunt de tot, el de Jerrick Harding, que va fer l’enèsima exhibició com a jugador tricolor, i va guiar l’equip a la victòria amb els seus 36 punts i 40 de valoració. I és que quan tens un jugador així, tot és més fàcil sobre el parquet, però la victòria no només s’explica amb ell, i és que alguns secundaris, especialment un Dos Anjos qüestionat els últims duels, o també Radicevic, Chougkaz o Rafa Luz, que ahir no va anotar però va ser generós com gairebé mai repartint deu assistències, van fer també una passa endavant per sumar un triomf de prestigi en una pista sense estrenar per part de cap visitant fins ahir. Una victòria que va servir perquè els tricolors tornessin a situar la distància respecte al descens en els dos triomfs, i s’acostessin a un de la Copa del Rei a falta que avui es completi la jornada.