Verdú afronta la segona Copa del Món de la temporada a Val d’Isère

Joan Verdú afronta la seva segona Copa del Món de la temporada aquest matí a Val-d’Isère (França), després del quinzè lloc de diumenge passat a Beaver Creek (Estats Units). El retorn després de la lesió va donar força a l’esquiador, que torna a una pista fetitxe per a ell, ja que hi va assolir la temporada passada el seu primer podi a la Copa del Món, després de ser tercer al gegant.

Verdú va assenyalar abans de la cursa que “avui hem estat ultimant els detalls i tinc una estima molt especial a aquesta pista, perquè aquí vaig aconseguir el meu primer podi”, a més d’afegir que “és una pista molt exigent, amb molt pendent, molt diferent a la que vam fer servir a Beaver Creek. Tinc moltes ganes, em sento preparat, hem preparat el material per a aquesta ocasió, ja que, com he dit, canvia moltíssim”.

La primera mànega serà a les 9.30 hores i la segona està programada a les 13.00 hores.