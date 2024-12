Repte complicat per al MoraBanc a Manresa

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra enceta aquesta tarda a Manresa (18.00 hores, Nou Congost) un exigent tram final de temporada que també el durà a jugar a domicili contra el Barça i a rebre, en l’últim partit de l’any, La Laguna Tenerife al Poliesportiu. Però totes aquestes seran figues d’un altre paner i els tricolors se centren en la sempre complicada visita a Manresa (on l’equip va guanyar l’any passat), davant d’un rival que compta els cinc duels disputats al seu feu en Lliga ACB per victòria, demostrant així que el matx d’aquesta tarda no serà gens fàcil. La bona notícia per a Natxo Lezkano és que recuperarà Ferran Bassas per al partit d’aquesta tarda, mentre que el capità, Nacho Llovet, seguirà sent dubte. Qui tampoc hi serà encara és Ben Lammers, que segueix en procés de recuperació.