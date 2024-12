Cop d’autoritat al Nou Congost (107-111)

Publicat per Marc Basco Manresa Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la cinquena victòria de la temporada després de superar al BAXI Manresa per 107-111 al Nou Congost, convertint-se així en el primer equip que guanyava al pavelló dels catalans, en un duel que ha tingut com a principal protagonista a Jerrick Harding, que ha segellat la seva enèsima exhibició amb la samarreta tricolor amb 36 punts per endur-se la victòria, amb Dos Anjos (15), Radicevic (14) i Chougkaz (16) com a escuders.

El duel arrencava amb la baixa d’última hora de Shannon Evans per unes molèsties al besso, amb igualtat i intercanvi de cops, els tricolors patint a la pintura, i amb un ensurt protagonitzat per Harding, que ha hagut de deixar el parquet amb problemes al genoll. Els locals han agafat una primera diferència amb un +6 (16-10) que el MoraBanc ha pogut retallar ràpidament, però el Manresa ha tornat a marxar cinc amunt després d’un parell d’accions de poca tensió defensiva tricolor (22-17), en un període que ha acabat amb màxima igualtat (26-26). Harding mantenia a un MoraBanc que anava gairebé en tot moment a remolc, fins que un parell de defenses ben ajustades i encert en atac (els de Lezkano han tingut un 77% d’encert en tirs de camp en aquest període amb un 10/13) han fet que els tricolors capgiressin el partit (39-46) amb la màxima diferència a l’equador del segon quart, una distància que ha anat creixent arribant a ser de 12 punts, i que ha deixat el duel 49-59 al descans després d’un gran període del MoraBanc amb un excels Harding, i amb un bon joc coral de l’equip.

El bon inici de segona meitat ha dut els tricolors a situar la màxima diferència en els 16 punts (52-68) liderats per un espectacular Jerrick Harding, que feia el que volia i com volia a la que havia estat la seva anterior casa, i que posava al MoraBanc 20 amunt (53-73) després d’un immaculat 9/9 en tirs de camp del jugador nord-americà per fer emmudir al Nou Congost. El +23 tricolor semblava deixar el partit ja sentenciat, però si el Manresa estava invicte fins ahir a casa era per alguna cosa, i una revifada local ha obligat a Lezkano a aturar el partit veient com els catalans s’acostaven a 15 punts, en un tercer període que ha acabat amb només 12 punts de diferència (75-87). Semblava que el MoraBanc començava a creure abans d’hora que el partit ja estava tancat, i el Manresa s’acostava a tot just vuit punts (83-91) amb prop de set minuts per jugar-se. Però quan el més calent era a l’aigüera, el MoraBanc ha tornat a fer una passa endavant amb Harding liderant, però també amb secundaris de luxe com Dos Anjos, que ha fet un gran partit després d’uns duels més desapercebuts. Els locals continuaven agafats al partit com una paparra, i s’acostaven a només tres punts (99-102) dos minuts pel final, però tot i algunes errades o la falta de contundència per tancar el rebot i sentenciar el partit, els tricolors no podien deixar escapar un partit com aquest, i l’han acabat tancant amb la cinquena victòria de la temporada.

Els tricolors tindran ara una nova sortida amb la visita al Palau Blaugrana per enfrontar-se diumenge vinent al Barça de Joan Peñarroya, abans de tancar l’any amb el duel davant de La Laguna Tenerife al Poliesportiu.

FITXA TÈCNICA:

BAXI MANRESA 107: Dani Pérez, Hunt, Álex Reyes, Steinbergs, Massa –cinc inicial– Cate, Sagnia, Saint-Supery, Alston JR, Hustak, Obasohan, Vescovi.

MORABANC ANDORRA 111: Luz, Harding, Okoye, Chougkaz, Tunde –cinc inicial– Doumbouya, Chumi Ortega, Radicevic, Kuric, Dos Anjos.

PARCIALS: 26-26 (10’); 49-59 (20’); 75-87 (30’), 107-111 (40’)

ÀRBITRES: Alfonso Olivares, Sergio Manuel i Raúl Zamorano.

ELIMINATS: Obasohan -BAXI Manresa-; Dos Anjos -MoraBanc-.

PISTA: Nou Congost, amb 4.860 espectadors.