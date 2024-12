Anglaterra, Sèrbia, Albània i Letònia, rivals al Preeuropeu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Anglaterra, Sèrbia, Albània i Letònia seran els rivals de la selecció absoluta masculina al Premundial que es disputarà entre el març i el novembre de l’any vinent. Els tricolors van quedar enquadrats al grup K al sorteig celebrat ahir a Zuric i el combinat anglès, un vell conegut, serà el contrincant estrella per als de Koldo Álvarez. Els Three Lions ja van ser rivals d’Andorra a l’últim Premundial, el 2021, en un duel marcat a l’Estadi Nacional per l’incendi que va haver-hi el dia abans del partit. Anglaterra també va enfrontar-se a Andorra al Preeuropeu del 2008, en un duel que va servir per acomiadar Koldo Álvarez com a jugador a Wembley.

Precisament, l’actual seleccionador va assenyalar sobre aquest sorteig celebrat ahir que “el grup és complicat, com sempre, sobretot pel que fa a un cap de sèrie com Anglaterra”, i va afegir que “ja han passat per Andorra i tots sabem què implica, el poder que tenen”. A més, va cloure que “també hi ha vells coneguts com, per exemple, Albània i Letònia, i aquí és on hem d’aspirar a intentar obtenir algun punt i intentar sumar”.