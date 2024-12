Andorra tuteja Portugal tot i acabar golejat (2-7)

Portugal va complir els pronòstics i va imposar-se a Andorra per 2 a 7 en la primera jornada de la ronda principal del Preeuropeu, en un duel en què els lusitans van haver de patir més del que de ben segur preveien per emportar-se aquests primers tres punts. Qui més qui menys segur que esperava que Andorra perdés, el més normal del món si jugues davant d’una campiona mundial i d’Europa en dues ocasions, però aquells que creien que hi hauria un passeig militar del combinat lusità van acabar ben equivocats, perquè els tricolors van fer un autèntic partidàs davant d’una de les potències mundials d’aquest esport, en una nit màgica al Poliesportiu amb més de 1.000 persones a la graderia i un gran ambient en el retorn de l’esport del 40x20 a la instal·lació de la Baixada del Molí. Al final, però, la lògica es va acabar imposant i Portugal es va endur un duel sofert que no va poder sentenciar fins als minuts finals, en una nit que segur que serà recordada durant molt de temps.

El duel va seguir d’inici el guió previst, amb Portugal dominant i tenint les primeres ocasions, i amb Andorra intentant donar la sorpresa al contracop. I precisament així va arribar el primer, que va ser tricolor, de Roc Torres després d’un refús del porter visitant a xut d’Adrià Blat. L’alegria no va durar gaire vist que els lusitans van posar una marxa més i van igualar el duel amb un gol de Lucio JR, i van capgirar poc després el marcador en una jugada de mala sort gràcies a Neves. Andorra no es va donar gens per vençuda, i tot i provar-ho, no va poder empatar abans del descans. A la represa, Silvestre va fer l’1 a 3 amb un xut llunyà, però Andorra va tornar a posar-se dins del partit gràcies a un gran contracop culminat per Adrià Blat. L’alegria, però, va tornar a durar ben poc amb Lucio JR fent el 2 a 4 amb el partit entrant al tram final, i el mateix jugador anotant el cinquè. Com era lògic, Andorra estava fosa davant d’un rival superior en tot, però els homes de Talín Puyaltó no li van perdre la cara en cap moment al partit i van acabar caient, però amb el cap ben alt tot i el sisè i el setè, que van acabar anotant Neves i Kutchy, perquè els lusitans posessin la cirereta al pastís davant de part de la seva afició.

Portugal ja és història i la selecció jugarà dimecres a Macedònia a la segona jornada d’aquest Preeuropeu.