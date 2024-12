Teixeira tanca el seu primer Mundial amb rècord d’Andorra

Kevin Teixeira va tarnca la seva primera participació en un Campionat del Món de natació amb un nou rècord d’Andorra (el tercer que aconsegueix a Budapest) a les sèries eliminatòries dels 400 metres lliures. El nedador va ser cinquè a la seva sèrie de deu participants i va cloure les eliminatòries en el 42è lloc dels 52 nedadors que van saltar a l’aigua en aquesta prova. Teixeira va assolir ahir una marca de 3’53”69, rebaixant en gairebé dos segons el rècord nacional que tenia ell mateix fins ahir, amb un registre de 3’55”61, i tancant una actuació positiva a Budapest, després d’haver aconseguit també els rècords d’Andorra dels 800 i els 1.500 lliures.

Després de la cursa, el nedador va assenyalar que “estic content perquè hem fet un altre rècord en el meu primer Mundial”, i va afegir que “ha estat una experiència molt bona en la qual he hagut de gestionar la pressió, sé que puc fer més perquè no he arribat al límit de les meves capacitats”. Per últim, va destacar que “ara em queda treballar pels Jocs dels Petits Estats, que és el més important”. També va fer una valoració positiva el director tècnic de la federació, Alfonso Maltrana, que va afirmar que “és una actuació molt positiva, ara ha de seguir treballant com ho està fent gràcies a la beca de World Aquatics”, i va cloure que “la FAN no ha vingut a aquest Mundial a passejar-se, sinó que tenim la sensació que dins del nostre context estem competint i aconseguint resultats”.

Andorra encara la recta final de la participació al Mundial de piscina curta de Budapest amb les dues últimes curses. Avui al matí serà el torn de Nàdia Tudó amb la prova dels 200 braça, mentre que l’últim nedador del país a competir serà Patrick Pelegrina demà al matí en els 50 braça.

RÈCORD DE CUEN

D’altra banda, Biel Cuen va batre el rècord d’Andorra de 17 anys dels 200 metres estils al Campionat de Catalunya júnior amb un temps de 2’09”90.