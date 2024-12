Caiguda de Puig a la primera Copa del Món

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Roger Puig va caure a la primera Copa del Món d’esquí paralpí de la temporada, disputada ahir a Steinach am Brenner (Àustria), en la modalitat de combinada alpina. L’esquiador de la Federació Andorrana d’Esquí va caure en una part ràpida del supergegant i va patir un fort cop que el farà ser dubte per a la Copa del Món de supergegant prevista per avui. Segons van explicar des del seu equip, Puig traçava una línia més agressiva que el dia anterior i amb velocitats pròximes als 100 quilòmetres per hora quan va patir una caiguda força lletja que va repercutir-li a la part baixa de l’esquena. L’esquiador va fer ahir mateix una sessió de fisioteràpia per intentar recuperar la zona afectada de cara a la cursa d’avui.