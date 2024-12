Anglaterra serà rival d’Andorra al Premundial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta de futbol s’enfrontarà a Anglaterra al Premundial de l’any vinent segons ha quedat establert al sorteig celebrat aquest migdia a la seu de la FIFA a Zúric (Suïssa). Els de Koldo Alvarez de Eulate han quedat enquadrats al grup K, i es veuran també les cares amb Sèrbia, Albània i Letònia. Anglaterra i els tricolors van veure’s les cares a l’últim Premundial el 2021, amb derrotes per 4-0 a Wembley, i per 0-5 a l’Estadi Nacional. El duel de casa, però, va estar marcat per l’incendi que va haver-hi al VAR el dia abans del partit, tot i que el duel es va poder disputar amb normalitat.

La voluntat de la FAF és que el duel davant dels anglesos es disputi al juny, i que serveixi així per inaugurar de manera oficial el nou estadi que l’ens està construint a Encamp.