Andorra busca la proesa davannt la potent Portugal

La selecció absoluta de futbol sala afronta aquest vespre (20.00 hores, Poliesportiu d’Andorra) el partit més important de la seva història. O, si més no, el de més cartell, perquè al davant hi haurà el combinat de Portugal, doble campió d’Europa i campió del Món, en la primera jornada de la ronda principal del Preeuropeu. Si bé és cert que sense la primera ronda del Preeuropeu, amb el torneig disputat a Xipre l’abril passat, el partit d’avui no tindria lloc, la realitat és que el duel d’avui serà una fita històrica per al combinat nacional del 40x20, ja que ben segur tocarà patir, però sobretot serà per gaudir del duel.

Evidentment, el paper de favorit és per al conjunt lusità, que, si es compleixen els pronòstics, serà el campió del grup (també hi són Macedònia i els Països Baixos), però els tricolors voldran plantar cara al campió de les dues últimes Eurocopes i no voldran facilitar-li gens la situació. Així va verbalitzar-ho el veterà porter del combinat nacional, Aitor Rubio, que va assenyalar que “ho vivim amb molta il·lusió, veig l’equip amb moltes ganes i volem que arribi ja el partit”, a més d’afirmar que “nosaltres hem de pensar a fer el nostre partit, sabem que ells són superiors, però no podem tornar-nos bojos pensant només en ells”. Des de la banqueta, el seleccionador, Talín Puyaltó, va manifestar que “nosaltres anirem al límit tot el partit i hem d’intentar que si en qualsevol moment rebem un gol, o estem una mica pressionats, poder ser tan estables com sigui possible independentment de com vagi el resultat”.

“També és important en l’àmbit psicològic perquè és un rival al qual no estem acostumats” Talín Puyaltó, Seleccionador

El duel també tindrà un fort factor psicològic, i és que la selecció no està acostumada a jugar contra rivals d’aquesta entitat, com ara Portugal, o en escenaris com el Poliesportiu, on s’espera una molt bona entrada, amb més de 1.500 persones i un ple gairebé absolut de les entrades disponibles, ja que per normativa UEFA només podrà haver-hi públic a la tribuna i no es podran utilitzar cap dels dos gols ni la graderia lateral. Sobre aquesta circumstància, Puyaltó va declarar que “la nostra feina també és important en l’àmbit psicològic perquè afrontarem un partit davant d’un rival al qual no estem acostumats i el partit pot trencar-se en qualsevol moment”, mentre que Rubio va afirmar que “serà una experiència tot el que envolta el partit, perquè fa molt que no es vivia un partit així aquí [al Poliesportiu], però l’hem d’afrontar amb la mateixa il·lusió que tota la resta”.

“Ho vivim amb molta il·lusió, veig l’equip amb moltes ganes i volem que arribi ja el partit” Aitor Rubio, Porter de la selecció

En l’àmbit purament esportiu, Puyaltó tindrà el dubte fins a l’últim moment del tanca Oriol Rodríguez, que arrossega alguns problemes físics, tot i que el tècnic espera que “estigui preparat juntament amb la resta de l’equip”, a més de desitjar que “pugui donar-nos un cop de mà”. Portugal ha vingut amb tot al país i a la llista de convocats destaquen noms com l’exblaugrana André Coelho, Pany Varela o Lúcio Rocha, que encapçala la generació lusitana del futur. Tot això sota la direcció del seleccionador portuguès, Jorge Braz, que va explicar que afronta el partit amb “màxim respecte cap a Andorra”, i que va afegir que “és important i esperem que hi hagi un bon ambient”.