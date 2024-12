Marta San Juan, reconeguda com a àrbitra internacional

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Internacional de Futbol Associació (FIFA) ha reconegut l’andorrana Marta San Juan com a àrbitra internacional, en una nova mostra de l’excel·lent estat actual i del creixement de l’arbitratge del país. Amb la inclusió de San Juan ja són tres els col·legiats reconeguts per la FIFA –s’uneix a Luis do Nascimento i Antoine Chiaramonti, que ja tenien aquesta distinció– i cinc els assistents internacionals, Joan Guiu, Bruno Filipe Parente, Rui Miquel Maciel, Ainhoa Fernández i Andrés Vilanova. Des de l’arribada de l’actual junta directiva de la FAF i el nomenament de Salus Chato com a responsable màxim dels àrbitres andorrans conjuntament amb l’equip, l’ens potencia aquesta àrea amb un projecte de preparació d’àrbitres més exigent en l’àmbit físic i formatiu, i el comitè ha passat en els darrers tres anys de tenir 40 col·legiats a més de 100, comptant el futbol formatiu.