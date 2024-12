L’FC Andorra, multat amb 301 euros per la Copa

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge disciplinari únic per a competicions no professionals de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha castigat l’FC Andorra amb una multa econòmica de 301 euros per “incompliment dels deures propis de l’organització de partits”. L’acta arbitral del partit de la Copa del Rei contra el Cartagena va recollir que, després del partit, el director esportiu del club, Jaume Nogués, i un dels accionistes, Higini Cierco, “es van apropar a la nostra posició, ens van seguir durant el camí cap als vestidors i ens van recriminar determinades decisions en senyal de disconformitat”. El jutge espanyol, així, determina que els fets recollits a l’acta són “tan inadmissibles com subsumibles al Codi disciplinari de la RFEF”, i que imposa al club tricolor “una multa en el grau mitjà”.