L’exresident Rohan Dennis es declara culpable de matar la dona

El ciclista exresident Rohan Dennis es va declarar culpable de “probabilitat de mal” per l’atropellament mortal de la seva dona, la també ciclista olímpica Melissa Hoskins, i s’enfronta a una pena màxima de set anys de presó. La declaració de culpabilitat per aquest “càrrec agreujat” es va produir durant una vista celebrada al Tribunal de Magistrats d’Adelaida, a Austràlia del Sud. Dennis, que va residir a la Massana amb la seva família, ja va ser detingut a l’octubre del 2021 per agredir la parella durant la seva estada al país.