Cerdà reconeix que es mereixien “aquest triomf”

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

El vestidor de l’FC Andorra respira més alleujat després de la golejada contra l’Osasuna Promeses i afronta els dies previs a la visita de l’equip tricolor a Vigo amb els nivells d’optimisme recarregats. Un dels millors futbolistes davant el filial rojillo va ser Josep Cerdà, que, tot i jugar només 45 minuts, va saber exhibir amb gols i influència en atac el seu esplèndid moment de forma. “Estem tots molt contents i crec que l’equip es mereixia una victòria com aquesta”, va comentar l’extrem mallorquí, que va afegir que, més enllà dels gols, “el més important és que l’equip ara té bones sensacions i les esperem mantenir diumenge contra el Celta Fortuna”. Unes sensacions que fan que la plantilla tricolor, sosté Cerdà, “tingui ara molta confiança per afrontar la resta i els que juguem a dalt n’estem obtenint cada cop més, sobretot després dels gols que estem fent entre tots”. L’extrem també va exposar que “sempre intento fer el millor, sé que encara puc donar més i encara em falta per demostrar”, i que “tenim molts bons jugadors i de qualitat, però si el club decideix que es necessiten reforçar posicions serà benvingut”.