La UE Santa Coloma remunta al Pas i es col·loca tercera a la lliga

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La UE Santa Coloma va guanyar el Pas de la Casa per 1 a 2, en el partit suspès per la nevada en la jornada 11, la primera de la segona volta, a la Lliga Multisegur. Els colomencs es van mostrar molt sòlids i van remuntar el gol inicial dels encampadans, signat per David Salguero de penal, per aconseguir una victòria que permet a l’equip de Boris Antón pujar a la tercera posició. Andrés Mohedano, al minut 55, i un gol de Bilal el-Bakkali, a plaer (73’), van tancar el quart triomf consecutiu d’una UE que no vol perdre pistonada respecte al líder, el Ranger’s, que el supera de tres punts. La jornada s’actualitza demà a les 20.45 h, quan es reprèn el partit entre l’FS La Massana i l’Esperança. Només es va disputar la primera part, que va acabar 2 a 0 per als massanencs, amb dos gols de Víctor Bernat.