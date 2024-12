Roger Puig prepara el debut amb un sisè lloc

Publicat per Redacció Steinach am Brenner (Àustria)

Roger Puig es troba a Steinach am Brenner (Àustria), on aquesta setmana comença la Copa del Món per a ell en les disciplines de velocitat. Ahir es va disputar un primer supergegant FIS, previ a la gran cita de la setmana, en el qual l’andorrà va acabar en el sisè lloc. La jornada tenia previstos dos supergegants però finalment només se’n va disputar un, ja que hi va haver moltes interrupcions per caigudes i al final la cursa va durar massa. L’organització, tot i que els equips van demanar de poder fer la segona carrera, va decidir no dur-la a terme. Puig, en tot cas, va ser sisè a 0”48 del guanyador, el francès Jordan Broisin, que es va imposar amb 54”74, mentre que el també francès Arthur Bauchet va ser segon, a 0”08, i tercer el suec Aaron Lindstroem, a 0”16. Així, l’andorrà va acabar a només 0”32 del podi.