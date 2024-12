Oriol Olm i Lea Anción, a punt per iniciar la temporada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Olm i Lea Ancion es preparen per afrontar aquest cap de setmana la primera Copa del Món de la temporada, que tindrà lloc a Courchevel. Un curs que es presenta amb l’objectiu principal d’aconseguir la classificació per als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina 2026. Olm explica que “l’objectiu és estar al màxim nivell en les proves d’esprint i relleus” i afegeix que “hem fet una pretemporada molt bona, sense lesions, i hem treballat intensament per arribar el millor posible. Per a l’esquiador de la FAM, “cada punt a les Copes del Món serà decisiu i no podem fallar si volem aconseguir la classificació”. Lea Ancion debuta en la categoria sènior aquesta temporada i només competirà en els relleus mixtos amb Oriol Olm: “Estaré focalitzada exclusivament amb això i la resta serà un plus.”