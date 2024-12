El MoraBanc recupera efectius i Llovet i Bassas podrien viatjar a Manresa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, comença a recuperar tots els efectius i ja només el pivot Ben Lammers ocupa, actualment, la infermeria tricolor. Així, Natxo Llovet i Ferran Bassas han començat a treballar amb normalitat i podrien entrar ja a la convocatòria per al partit de dissabte al Nou Congost davant el BAXI Manresa. Un partit en què el tècnic basc del MoraBanc haurà de descartar fins a dos jugadors, ja que disposaria de 14 efectius amb les recuperacions de Llovet i Bassas. L’ala-pivot català es va lesionar durant un entrenament fa unes tres setmanes i es va perdre els partits a Fontajau contra el Bàsquet Girona i el de la jornada passada al Poliesportiu davant el Casademont Saragossa per una lesió a l’adductor llarg de la cama dreta. Per part seva, Ferran Bassas va caure fa un mes en el darrer entrenament abans de viatjar a Lleida i va patir una lesió al bessó intern de la cama esquerra.