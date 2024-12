Kevin Teixeira registra dos rècords d’Andorra

Kevin Teixeira va batre fins a dos rècords d’Andorra en la primera jornada de la delegació tricolor al Mundial de piscina curta de Budapest. Al Duna Arena de la capital hongaresa, Teixeira va disputar la primera sèrie de la prova de 1.500 metres, en què va ser segon amb un temps de 15’19”02, crono que li va servir per establir una nova millor marca nacional. Així, el nedador de la FAN va rebaixar el seu rècord, aconseguit fa un mes, que se situava en 15’27”61 i, fins i tot, el ritme amb què va sortir a la sèrie li va permetre, al pas pels 800, validar el primer rècord nacional del dia. Teixeira va aturar el cronòmetre en el 8’06”91 després de fer 32 llargs (800), que suposa rebaixar en quasi quatre segons la millor marca que hi havia fins ara (8’10”39).

“He sortit a donar-ho tot i quan he vist que anava en la primera posició he anat a totes”

Kevin Teixeira, Nedador de la FAN



Després de la prova, el nedador andorrà va explicar que “he sortit a donar-ho tot i quan he vist que anava primer he anat a totes. Estic molt content perquè des del principi de la prova em sentia molt bé i he decidit tirar endavant, no tenir por i nedar ràpid des del principi fins al final”. Teixeira s’ha assegurat el Top 20 mundial i demà afrontarà la prova dels 400 metres, en la qual “em sento molt bé i crec que puc fer grans coses”.