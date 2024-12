La Federació inaugurarà al juny el nou estadi

El full de ruta de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) estudia poder celebrar la inauguració del nou estadi, projectat i començat a construir a Encamp, el mes de juny vinent. Aquesta intenció, però, preveu alguns aspectes i interrogants que es podran definir aquest divendres, en el sorteig de la fase de classificació per al Mundial 2026 que acollirà els Estats Units, Mèxic i el Canadà. La voluntat de l’ens és desprecintar de manera oficial la nova infraestructura en un dels partits d’aquesta fase de classificació i, per aquest motiu, el sorteig i el calendari definitiu acabaran decidint quin dia i davant de quina selecció es farà la inauguració. S’espera, lògicament, que sigui un combinat atractiu i de campanetes per convertir el primer dia en una festa grossa.

Els treballs de construcció del nou camp de la FAF segueixen el seu curs i van prenent forma.Fernando Galindo

Ara bé, no sembla del tot fàcil, tenint en compte tots els condicionants que porta el sorteig del Premundial. Andorra es troba inclosa en el bombo 5 i anirà a un grup de cinc equips, entre el G i i L, el marc on aniran a parar els perdedors de la ronda de quarts de final de la Lliga A de la Nations League i seleccions com Anglaterra, Bèlgica, Suïssa o Àustria. Tenint en compte que els encreuaments són França-Croàcia, Espanya-Països Baixos, Portugal-Dinamarca, i Itàlia-Alemanya, si la lògica s’apliqués, França, Espanya o Portugal no podrien ser mai rivals d’Andorra, però sí que podríem veure al país Itàlia, Alemanya o l’esmentada Anglaterra. En cas que alguna d’aquestes tres seleccions anés al grup dels tricolors, la FAF demanaria enquadrar aquest partit al calendari a final de maig o bé al juny perquè es jugués al nou estadi. La fase es disputarà del març al novembre del 2025 i es buscarà la millor ubicació per tenir el rival més fort del grup al partit que inauguri el recinte, ja que els anteriors es disputaran amb normalitat a l’Estadi Nacional. Tot i que el guió perfecte és l’exposat, la federació preveu altres possibilitats i un pla B, en cas que el rival del bombo 1 que vagi al grup de la selecció no es consideri prou atractiu. En aquest cas, l’ens també està pendent dels calendaris, en aquest cas de la fase de classificació per a l’Europeu sub 21, ja que davant la possibilitat que Andorra quedés enquadrada amb Espanya o una altra potència, el partit inaugural del nou camp seria amb la selecció sub 21 i no amb l’absoluta. Tot i que els treballs de la nova infraestructura avancen a molt bon ritme, sí que hi ha un pèl de retard en les previsions i s’espera que el camp ja comenci a estar operatiu cap al març o l’abril. Ahir, membres de la federació van fer una visita per comprovar com avancen les obres i, abans de la inauguració, es volen acollir ja alguns partits oficials.