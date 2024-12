Edgar Montellà, subcampió de Catalunya, fa un bon balanç de la temporada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Edgar Montellà ha aconseguit ser subcampió de Catalunya de muntanya en una temporada en què guanyar no es trobava entre els objectius principals. Després de l’accident de l’any passat, i atès que els metges no li asseguraven que pogués tornar a la competició, el pilot encampadà només es volia centrar “a tornar a rodar”. Avançada la temporada “després de les primeres curses vam veure que podíem assolir la segona plaça”, explica Montellà. Malgrat tot, i sense participar en la darrera prova del campionat, l’andorrà s’ha adjudicat el subcampionat en categoria CM promoció, que, assegura, no hauria aconseguit sense “tota aquella gent que potser no es veu, però que és la que ho ha fet possible”. La primera plaça ha estat per a Jordi Vilardell, amb 150 punts, Montellà n’ha sumat 100 i el també andorrà Ramon Plaus ha estat tercer, amb 96.