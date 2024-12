El relleu Cleser fa el rècord d’Andorra dels 4x100 lliures

Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

El relleu del club Cleser, format per Aran Jorge, Biel Cuen, Yann Lecoq i Arnau Segarra, va superar el rècord del 4x100 m lliures de piscina curta en el marc del Trofeu Nadal, en una jornada amb més de 150 participants. El grup de nedadors va aconseguir establir una nova millor marca en la prova després d’aturar el cronòmetre en un temps de 3’39”13. “Fa 25 anys que hi ha aquest rècord i no ens ho esperàvem, només volíem guanyar”, va assegurar Aran Jorge, que va afegir que “no el buscàvem i per tant sempre es pot rebaixar”. Per part seva, Alfonso Maltrana, el director tècnic de natació de la FAN, va destacar que “hi ha hagut moltes marques personals amb tres rècords d’Andorra, cosa que confirma que el final del 2024 està sent molt bo”.