El relleu Cleser fa el rècord d’Andorra dels 4x100 lliures

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va quedar eliminada a la primera ronda del W125 de Llemotges, l’Open BLS, després de perdre davant l’austríaca Lilli Tagger en tres sets (3-6, 6-3 i 6-2). L’andorrana va començar amb un bon nivell i un bon to, trencant el servei de la seva rival al quart joc i enfilant-se a un 2 a 5 parcial, a un primer set que va acabar tancant sense problemes. Però, al segon set, Vicky va perdre pistonada i es va fondre davant una jugadora que es presentava al torneig amb una wildcard i que és la 945 del món. Jiménez va patir dos trencaments i va anar sempre a remolc fins a claudicar per 6 a 3 i veient com Tagger portava el partit a la tercera mànega. En el set definitiu, l’andorrana no va tenir cap opció, l’austríaca es va créixer i després d’encaixar tres breaks i no trobar-se en cap moment, Vicky va caure per 6 a 2 i va quedar fora d’entrada.